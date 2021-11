Verona, Tudor: "Con l'Empoli partita dell'anno"

VERONA - Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato in vista della sfida di lunedì sera contro l'Empoli di Andreazzoli. Queste le parole dell'allenatore dei veneti: “Abbiamo lavorato bene durante la sosta, provando a migliorare ogni aspetto. Sono curioso di vedere la gara di lunedì contro l'Empoli, perché quando non si gioca da un pò di tempo c’è sempre aspettativa, soprattutto perché affrontiamo una squadra seria come quella di Andreazzoli. Ogni partita è una battaglia a parte e c’è da vincere quella battaglia. Domani è la partita dell'anno. Quando vieni da una serie di partite giocate bene contro le big, è importante capire le motivazioni che ci saranno anche contro squadre come quella toscana. Per questo con l'Empoli la considero la partita più importante sino ad ora". Così invece il suo commento sui singoli: “Lazovic e Ilic hanno avuto problemi diversi, ma ieri si sono allenati con la squadra. Vediamo domani e poi decidiamo come impiegarli, sono entrambi a disposizione. Caprari lo vedo motivato e non ha sbagliato un allenamento: è un bel segnale e secondo me puà far ancora meglio, perché ha delle doti importanti. È un giocatore completo-ha concluso Tudor- sta facendo bene e gli auguro di non accontentarsi mai“.