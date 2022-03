Verona, Tudor: "Fiorentina da Champions, ma non siamo ancora sazi"

VERONA - La quota salvezza di 40 punti è stata raggiunta, ma il Verona non è squadra che si accontenta: "Non vedo ragioni per cambiare qualcosa nel nostro modo di giocare - sottolinea Igor Tudor, tecnico gialloblù nella conferenza stampa di prestenazione della partita con la Fiorentina - ora che abbiamo raggiunto i 40 punti. I giocatori sono prima di tutto degli sportivi, e lo sport ha un fondamento: fare sempre meglio e provare sempre a vincere. Questi calcoli servono solo a far parlare, in campo non ci devono essere cambiamenti. Non so come sta la Fiorentina, l’unica cosa che so di loro è che sono forti e stanno facendo un ottimo campionato. I viola possono andare ancora più in alto, sono vicini alla zona Champions per come la vedo io. Hanno perso due partite immeritatamente, ma dobbiamo rimanere concentrati su di noi. È sempre bello giocare a Firenze, il Franchi è uno stadio bello e difficile. Vediamo che succede. Rispetto alla sfida di andata noi siamo cresciuti e loro hanno perso Vlahovic, ma si sono rinforzati con altri giocatori. A Verona facemmo una grande partita, con Casale ottimo su Vlahovic. Concedemmo poco, facendo una gara tosta che speriamo di ripetere domani.".

"Qui sto bene, e quando uno sta bene vuole restare" Il cammino del Verona, secondo alcuni adetti ai lavori, potrebbe anche comprendere obiettivi più ambiziosi della salvezza: "Non mi piace molto parlare di me - ammette il tecnico quando si parla del suo possibile rinnovo - manca ancora parecchio tempo alla fine della stagione. Quando allenavo gli Allievi dell'Hajduk Spalato mi sono divertito come poi difficilmente mi è forse ricapitato in seguito. Qui sto bene, ho a disposizione giocatori forti, una squadra costruita bene, un direttore e un presidente bravissimi. Non ho pensieri in questo momento e sto molto bene a Verona: e se uno sta bene è chiaro che vuole restare. Il Verona vale l’Europa? Domanda difficile, l'analisi è ampia. A livello di budget no, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, e questo non è poco. Poi Europa o meno sono questioni che vengono sempre come conseguenza. Noi siamo stati bravi ad andare oltre le aspettative, ma faccio fatica portare avanti questi discorsi: sarà il campo a rispondere. Sarà bello trovare sul nostro cammino squadre forti, di certo saremo concentrati al massimo. Il lato negativo è che probabilmente si raccoglieranno meno punti: non scordiamo che dobbiamo ancora affrontare Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio. Come dico sempre, però, la nostra attenzione deve essere rivolta solo alla prestazione".