Verona, Tudor: "Il Napoli ha meritato, ma il rosso a Ceccherini non esiste"

VERONA - Il Napoli supera il Verona 2-1 al Bentegodi e pone fine alla serie di risultati utili consecutivi degli scaligeri. Igor Tudor, tecnico dei gialloblù ha analizzato con queste parole a Dazn la sconfitta: "Il Napoli oggi ha fatto una bella partita. Sono stati più bravi di noi. Abbiamo avuto un po' di problemi questa settimana e non è bastato quello che abbiamo messo in campo oggi. Per fare punti devi avere alcuni giocatori al di sopra delle aspettative. Mi dispiace solo per il rosso di Ceccherini perché non esiste e senza quello avevamo la possibilità di rimontare. Abbiamo preso da due gol su due rimesse laterali, la settimana prossima dovremo lavorare ancora di più. Penso che non c'è più grande motivazione per un giocatore di fare meglio dell'avversario e dimostrare di essere più forte. Non c'è una ragione per cui debbano mancare gli stimoli. Dobbiamo essere al completo e comunque avere quei due/tre giocatori che devono fare la differenza. Oggi non è successo ma comunque abbiamo fatto una partita onesta, nonostante la bravura del Napoli. Stiamo facendo più che bene. Vedo ragazzi che danno tutto e noi siamo là in classifica".