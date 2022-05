Verona, Tudor: "Giocheremo per difendere il nono posto"

VERONA- Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Vogliamo difendere il nono posto che finora abbiamo occupato. Siamo molto orgogliosi di quanto fatto. Contro il Milan abbiamo giocato una grande gara, decisa da due azioni di un campione come Leao, e ai ragazzi ho detto che devono essere fieri di loro stessi. Il Torino? E' una squadra forte che gioca in modo simile al nostro e ha fatto una stagione buona quanto quella del Verona. Siamo molto motivati. E giocheremo davanti a oltre ventiduemila tifosi del Verona, un segnale bellissimo al termine di una stagione di alto livello".