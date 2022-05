Verona, Setti: "Barak è pronto per un grande club"

VERONA - “Piccoli in entrata? Per ora l’abbiamo bloccato in nostro favore". Lo ha dichiarato il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, intervenuto ai microfoni di Telenuovo. In seguito il presidente si è epresso su uno dei gioielli che si è messo in luce nello scorso campionato con la maglia gialloblù: "Barak? È un giocatore che si sente pronto per un grande club, magari anche all'estero". Il centrocampista ceco, nell'ultima stagione, è finito sotto i riflettori di numerose società a suon di ottime prestazioni.