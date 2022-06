Verona, sarà il Trentino ad ospitare il ritiro precampionato

VERONA - Per la quinta estate nelle ultime sei, sarà Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino il centro sportivo in cui l'Hellas Verona muoverà i primi passi della stagione 2022- 2023. La preparazione estiva del Verona sotto le Pale di San Martino di Castrozza avrà inizio domenica 3 e si protrarrà fino a domenica 17 luglio. Durante questo periodo, la squadra capitanata da mister Cioffi sosterrà doppie sedute quotidiane di allenamento presso il centro sportivo di Mezzano.

I gialloblù disputeranno anche tre gare amichevoli, ma al momento gli orari e gli avversari dei tre test dei giallobù non sono noti.