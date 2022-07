Verona, Piccoli decide l'amichevole con la Virtus: 1-0

MEZZANO - Si chiude 1-0 la terza e ultima amichevole ufficiale del Verona al ritiro di Primiero. La squadra di Cioffi ha superato, per 1-0, la Virtusvecomp Verona, in un derby giocato al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano e deciso da un calcio di rigore guadagnato da Ceccherini e trasformato da Piccoli al 3' della seconda frazione di gioco. Per Piccoli è la quinta rete messa a segno nelle 3 gare giocate a Mezzano.