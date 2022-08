Verona scopre Kallon. L'agente: "Dalla Sierra Leone all'Arsenal, che storia la sua"

Kallon-Verona, una storia non certo banale. Il giovane attaccante è stato chiamato da un dirigente che conosce molto bene, come Francesco Marroccu. Si tratta quindi di uno scatto di carriera importante per la punta del Genoa, classe 2001, che il mondo del pallone ha imparato ad apprezzare per la sua improvvisa e bella scalata. “Siamo molto legati - racconta al CorrieredelloSport.it l'agente del calciatore Paolo Bordonaro -. Nell’estate del 2017 mi avevano detto che un ragazzo molto bravo stava partecipando ad un torneo in Piemonte. La segnalazione mi arrivò da Paolo Ferri. Poco dopo, chiamai il responsabile del settore giovanile Michele Sbravati e così Kallon iniziò il suo iter e percorso con il Genoa. Prima di firmare con i rossoblu, Yayah non aveva mai giocato da professionista. Seguiva il calcio in tv con i suoi amici in Sierra Leone. Aveva una passione per la Premier e l’Arsenal. I Gunners, in particolare, sono stati per lui una fonte di ispirazione”.