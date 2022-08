Verona, Elimobile è il nuovo co-jersey sponsor pre match

Elimobile, la nuova compagnia telefonica tutta italiana, sarà il nuovo Co-Jersey Sponsor Pre Match dell’Hellas Verona. A partire dalla sfida in programma domenica 28 agosto al Bentegodi contro l’Atalanta, i calciatori allenati da mister Cioffi scenderanno in campo per il riscaldamento assieme a Elimobile.



Una partnership che non si ferma alla visibilità dedicata alla nuova compagnia telefonica; nel prossimo futuro, infatti, sono previste anche tantissime offerte e agevolazioni per tutti i tifosi del Verona.



Elimobile integra innovazione, tecnologia e metaverso in un’offerta completa e unica nel suo genere. Nata dall’idea del giovane fondatore e presidente Mario Colabufo, si distingue per le offerte competitive, i giga previsti nei piani tariffari, la qualità, l’esclusività dei servizi e la copertura del 99,7% sul territorio nazionale. Gli utenti della compagnia, compreso nel prezzo, hanno a disposizione un pacchetto di servizi esclusivo: call center senza attese completamente italiano, il servizio Concierge per prenotare qualsiasi tipo di servizio (incluso nel piano annuale) e la possibilità di accumulare, anche tramite l’app per tenersi in forma Run With Me, la valuta virtuale Elicoin, che consente di usufruire di numerosi vantaggi. A coronare l’offerta anche l’accesso alla piattaforma Elisium, una community ricca di contenuti digitali esclusivi di intrattenimento e formazione condotti da celebrities e content creators (come Maccio Capatonda, Carlo Cracco, Veronica Ruggeri, Mattia Stanga e Valeria Vedovatti), e alle Live Experience, grazie alle quali gli utenti avranno la possibilita? di incontrare dal vivo alcuni dei protagonisti di Elisium oltre ad Alessandro Del Piero e a molti altri, partecipando insieme a loro ad alcune attività.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Elimobile.it