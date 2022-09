Verona, Cioffi: "Hrustic e Verdi innesti di qualità"

VERONA - "Bisogna vincere con la Samp? Preferisco dire si vuole vincere. Il dovere porta solo pressioni negative. La volontà è invece grande. La Sampdoria è molto simile a noi per certi aspetti, un avversario ostico e con qualità". Lo ha dichiarato in vista della gara con la Sampdoria il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, che registra gli arrivi di Hrustic e Verdi: "Sono molto contento, sono due giocatori di qualità. Sul mercato non mi sono mai sentito un elemento giudicante, credo che il contraddittorio non solo nel calcio, ma nella vita, sia importante. Ecco perché mi sono sempre espresso in serenità. Del mercato sì, sono soddisfatto, ma non dò giudizi perché faccio parte di una squadra ed è così che credo si debba ragionare. Sono contento del mercato perché credo che la squadra abbia chiuso un ciclo, e per aprirne un altro debba avere competizione. E questa è arrivata, dietro come in mezzo. Vedo una logica ritrovata".