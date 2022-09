Verona, Hien punta la Lazio: "Con Immobile non posso sbagliare"

VERONA - "Quando sono stato chiamato dal Verona, il club mi ha fatto fin da subito una grande impressione. Verona poi è una squadra con una storia importante e dei tifosi veramente appassionati, senza dubbio questi sono stati alcuni degli aspetti che mi hanno fatto compiere la scelta. Penso che l'Hellas rappresenti un passo avanti per me e per la mia carriera: la Serie A è una grande opportunità per crescere come difensore". Lo ha dichiarato il nuovo difensore del Verona, Isak Hien, nel corso della propria conferenza stampa di presentazione "Cioffi? Credo sia un allenatore molto devoto al lavoro e attivo, pretende molto da noi giocatori. Mi piace, conosce i miei punti di forza e anche le mie debolezze. Credo che il mister sia l'allenatore giusto per aiutarmi a crescere e migliorare. La posizione in campo per me è indifferente: ricopro sia la posizione di centrale o quella di destro nella difesa a tre. In passato ho già giocato in entrambi i ruoli. Credo che aggredire alto si addica alle mie caratteristiche: sono un difensore abbastanza veloce, ma in ogni caso sono pronto ad adattarmi ad ogni tattica difensiva scelta dal mister". "In passato in realtà giocavo come attaccante - racconta Hien - ma non avevo il minutaggio e i risultati che mi aspettavo. Un mio allenatore poi mi ha suggerito di spostarmi in difesa, data la mia grande fisicità, e così ho iniziato a giocare in questo ruolo. Devo ammettere che ad oggi non posso lamentarmi, sono felice di questa scelta e dell'intuizione del mio ex allenatore. A chi mi ispiro? Quando giocavo in attacco ero un ammiratore di Drogba, un giocatore sempre decisivo, mentre da quando faccio il difensore mi ispiro a Van Dijk, un eccellente calciatore".