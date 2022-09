Verona, si ferma Diego Coppola: lesione muscolare per il difensore

VERONA - Stop in casa Hellas Verona. Il difensore classe 2003 Diego Coppola ha riportato una lesione muscolare del flessore della gamba sinistra durante il match Portogallo-Italia Under 20. Di seguito il bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale del club gialloblù: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Diego Coppola, durante il match Portogallo-Italia dello scorso 23 settembre, ha riportato una lesione muscolare del flessore della gamba sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore, che sarà monitorato settimanalmente".