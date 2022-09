Verona, Sandro Mazzola rinnova al 2027: sarà anche Club manager

VERONA - Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, l'Hellas Verona comunica "il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 del Team Manager Sandro Mazzola, che contestualmente assume anche la carica di Club Manager della società. Un riconoscimento meritato per Sandro Mazzola, giunto alla ventesima stagione all'Hellas Verona, un professionista che - dentro e fuori dal campo - ha sempre al meglio incarnato lo Spirito gialloblù. Dodicesimo giocatore più presente nella storia del Club, con 216 partite disputate in 7 stagioni di militanza (di cui 3 da Capitano), ha percorso alcune delle tappe più significative della storia recente del Verona. Non solo da calciatore (Sandro era in campo nell’anno del centenario, ovvero nel 2003) ma anche da Team Manager, ruolo che ricopre ininterrottamente da luglio 2010 e che gli ha permesso e gli permette di vivere a bordocampo ormai ben 8 campionati di Serie A. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il club, augura a Mazzola di proseguire l'ottimo lavoro fin qui svolto".