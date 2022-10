Verona, Cioffi: "C'è amarezza. Hrustic e Verdi? Devono conoscersi"

SALERNO - L'Hellas Verona mette in fila la quarta sconfitta consecutiva in campionato con il ko odierno all'Arechi contro la Salernitana. Queste le parole del tecnico dei gialloblù, Gabriele Cioffi, nel post-gara: "Non ho rivisto gli episodi, mi farebbe piacere rivederli. Concordo con ciò che ha detto Marelli sull'espulsione perché evidentemente avrebbe cambiato la partita, e questi episodi ci hanno penalizzato. Ma, analizzando la prestazione, dico che la squadra nel primo tempo ha avuto il pallino del gioco e abbiamo preso sull'unico tiro il gol. Alla fine abbiamo provato a vincere e a portare a casa un punto importante per noi". Sulla squadra: "C'è una identità chiara in campo, ho visto una squadra viva. Non so cosa dirvi di più. I due trequartisti Hrustic e Verdi? Era la prima volta che giocavano insieme, lì li ho invertiti ma evidentemente ci manca quel giusto livello di conoscenza tra i giocatori. Con il passare dei minuti si sono trovati bene".