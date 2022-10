Operazione salvezza per Lopez

VERONA - Chiedere a Diego Lopez lo stesso effetto benevolo che ha avuto Tudor sul Verona un anno fa: il presidente Setti e il ds Marroccu si sono confrontati più volte con questo obiettivo, prima di arrivare alla scelta sull’uruguaiano. Un profilo che è sembrato subito il più adatto, rispetto ad altri candidati. Il percorso netto dell’Hellas, che prendeva il via lo scorso autunno dopo il cambio in panchina, ha portato al nono posto. Mentre qui le aspettative sono minori, ma la missione è ugualmente delicata. Aver infilato quattro campionati consecutivi in serie A, come non succedeva dai lontanissimi tempi dello scudetto, non è una buona scusa per tollerare una partenza così problematica. E' quindi arrivato l’esonero di Cioffi, ufficializzato ieri pomeriggio poco prima delle 15. Lopez ripartirà da una partita da bollino rosso: il Milan non è certo il migliore avversario per uscire dalla crisi, ma da queste parti puntano su un’immediata trasfigurazione del gruppo che ora vivacchia al terzultimo posto. Con sei sconfitte su nove partite al seguito, peraltro. Lopez ha accettato una soluzione analoga a quella del suo predecessore: contratto fino al prossimo giugno, con opzione di prolungamento per un’altra stagione. Ieri l'allenamento a Peschiera del Garda lo ha diretto Bocchetti, tecnico della Primavera.