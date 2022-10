Bocchetti parte in salita: il Verona è in emergenza

Bocchetti al Verona, e sono già quattro: i cambi in panchina in Serie A

Strada in salita

Portando Bocchetti nella squadra in cui peraltro ha concluso la carriera da calciatore in A. Era la stagione 2019-20, la penultima in assoluto per il difensore che sarebbe poi andato al Pescara in cadetteria. Non un azzardo, secondo Setti, affidargli la panchina di una squadra che nell’ultimo mercato ha fatto parecchi sacrifici. Le cessioni di Simeone, Barak, Caprari e Casale hanno depotenziato il Verona, determinando questo avvio difficile. Cioffi ha pagato per tutti il rendimento scadente, fatto di sei sconfitte in nove partite. Lo spogliatoio però è con Bocchetti, 36 anni a novembre e in pratica un fratello maggiore per molti giocatori. Adesso i numeri dovranno essere riportati dalla parte del Verona, che non vince da un mese e mezzo. Il margine di errore è piuttosto ridotto, anche perché al debutto il nuovo allenatore avrà un rivale tosto come i campioni d’Italia rossoneri. Si è compattato il gruppo, nello spingere la candidatura di Bocchetti, e pure i tifosi durante le ultime ore. Nella notte tra mercoledì e giovedì, davanti alla sede del club è comparso uno striscione firmato dalla Curva Sud. «A.S.D. Hellas Verona», laddove l’acronimo irridente è l’allusione a una società dilettantistica.

Probabili formazioni Verona-Milan: gli aggiornamenti

Già in emergenza

Domenica il Milan, allora. Rischia di trovarsi in emergenza, Bocchetti, nel proprio battesimo con il Verona. All’assenza per squalifica di Ceccherini - espulso dalla panchina domenica a Salerno - si aggiunge la probabile indisponibilità di Dawidowicz oltre a quella di Coppola. Mentre Ilic e Lazovic sono gli altri giocatori fuori causa. In mezzo al campo, Bocchetti deve augurarsi che esperienza e carisma di Veloso facciano la differenza. In difesa invece dovrebbe esserci spazio per Cabal, il colombiano che non ha ancora giocato una volta da titolare nel Verona. Dubbi sulla presenza di Lasagna contro il Milan.