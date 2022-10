Verona, Bocchetti: "Fiducioso per il futuro, abbiamo ottimi giocatori"

VERONA - Al Bentegodi il Verona viene steso dal Milan (1-2). Al termine della gara ha parlato così Salvatore Bocchetti, alla prima sulla panchina dei gialloblù da primo allenatore: "Ho trovato una squadra giù di morale, dopo diversi risultati negativi si era perso l'entusiasmo. I ragazzi però si sono messi subito a disposizione e mi hanno accolto benissimo. Oggi hanno risposto alla grande, sono fiducioso per il futuro. Non dimentichiamo che stasera abbiamo giocato contro i campioni d'italia facendo una buona partita. Qualche perdita a livello tecnico c'è stata, abbiamo comunque in rosa ottimi giocatori. Oggi hanno dato una grande risposta. A quale allenatore mi ispiro? A quelli che ho avuto, da Gasperini a Juric fino a Tudor, il marchio è quello".