Verona, Bocchetti: "Costruiamo senza finalizzare. Testa alla Roma"

REGGIO EMILIA - "C'è rammarico, abbiamo creato tanto senza finalizzare a sufficienza. Nei ragazzi ho fiducia, dobbiamo solo continuare a lavorare così". Lo ha dichiarato a Sky Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, dopo la gara con il Sassuolo: "Veloso? E' stato straordinario con il Milan, l'ho sostituito perché in panchina abbiamo giocatori che valgono tanto. Ho fiducia in chiunque sia parte della mia squadra, siamo il Verona e non molliamo mai. Piano piano dobbiamo ricostruirci, un tassello alla volta. Oggi tutti abbiamo dati: per me questa è la cosa più importante di tutte. E continuiamo a lavorare per eliminare gli errori per portare a casa dei punti. Ma c'è una sola strada: lavorare, lavorare, lavorare. Ora pensiamo alla Roma, spero di recuperare qualche giocatore in più".