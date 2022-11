Verona, Bocchetti: "Monza? Sfida Fondamentale. Lazovic e Verdi? Forse"

VERONA - Il Verona ha estremamente bisogno di punti e non vuole lasciarne altri per strada. Domenica scontro importante in casa del Monza, in una sfida che Salvatore Bocchetti, allenatore gialloblù, ha definito fondamentale. "Bisogna fare di tutto per fare punti in queste ultime tre partite. I ragazzi - ha detto Bocchetti- lavorano sempre alla grande in settimana, sono professionisti seri e danno sempre tutto. A Monza sarà una partita fondamentale: giochiamo contro una squadra che condivide il nostro obiettivo. In questi giorni ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di portare qualche punto a casa. Lasagna? Quando entra cerca di dare sempre il massimo, come tutti gli altri ovviamente. Ci manca qualche risultato anche per il morale, a volte la palla entra, altre no. Il punto sugli infortunati? Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quanto capitato a Verdi durante l'allenamento. Forse riusciamo a recuperare Lazovic, ma dobbiamo vedere la seduta di rifinitura, così come per Simone. Djuric in attacco? Dobbiamo continuare a lavorare così e metterci sempre qualcosina in più, i risultati prima o poi dovranno arrivare. Per una squadra che si deve salvare i gol degli attaccanti sono fondamentali. Thomas, Milan e Kevin si allenano alla grande, le occasioni secondo me sono arrivate: bisognerà sfruttarle meglio, perché non ti possono capitare in questo numero sempre. Dobbiamo continuare a lavorare così, il gol arriverà. Dubbi in difesa? Tameze e Cabal si sono allenati benissimo, ma c'è anche l'opzione Terracciano".