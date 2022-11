Hellas Verona, Bocchetti sull'espulsione di Magnani: "Episodio che ci ha danneggiato"

MONZA - Perde ancora l'Hellas Verona. Il Monza piega 2-0 i gialloblù di Salvatore Bocchetti che, al termine del match, ha parlato così: "L'espulsione di Magnani? E' stato un episodio che ha danneggiato il Verona in una partita fondamentale. E' davvero dura giocare per più di un'ora in dieci. Io non posso dire nulla agli arbitri, dovevamo fare meglio noi in quella situazione". "Per fortuna che le altre non hanno fatto punti e non si è allungato il divario - commenta Bocchetti -. Le prossime due gare per noi saranno importantissime, due finali. Fino al gol comunque eravamo disposti bene in campo, non abbiamo rischiato quasi nulla ed eravamo vivi. Poi dopo è logico che tutto diventa più difficile". Su Ilic: "E' infortunato e non ci sarà nemmeno per questa settimana. Noi dobbiamo pensare a chi è a disposizione e fare una grande prestazione giovedì". Sugli attaccanti: "Credo che non abbiamo più gli attaccanti della passata stagione, quindi possiamo e dobbiamo solo lavorare per migliorarci". Per concludere, sul trend negativo del Verona: "Qui siamo tutti in discussione, la società mi ha chiesto un aiuto e sono intervenuto. Io lavoro 24 ore al giorno e provo a dare una mano anche per uscire da questo periodo negativo e complicato".