Juve-Verona, Zaffaroni recupera due calciatori: ecco cosa ha detto

Cresce l'attesa per il match di domani tra Juventus e Verona che riporterà in campo le due squadre dopo la sosta per le nazionali. In conferenza stampa, il tecnico gialloblù Zaffaroni ha parlato dello stato di forma dell'Hellas: "Abbiamo lavorato, cercando di smaltire le scorie di un periodo lungo. Molti giocatori sono andati in nazionale, ma abbiamo cercato di lavorare per recuperare energie fisiche e nervose. La squadra ha lavorato bene, cercando di dimenticare l’ultima gara. Il nostro, dalla ripresa, è stato un percorso costellato di tante cose positive: anche nelle valutazioni bisogna essere equilibrati. Gli indisponibili? Non saranno convocabili Djuric, Sulemana, Zeefuik, Lazovic e Coppola, che è squalificato. Ngonge e Verdi hanno fatto gli ultimi allenamenti, ci sono buone chance che siano convocati".