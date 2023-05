Verona, Zaffaroni: "La classifica ci sorride, risultato pesante"

LECCE - L'Hellas Verona espugna il Via del Mare di Lecce e si porta a +3 sulla zona retrocessione con il sorpasso sullo Spezia. Al termine della gara vinta per 1-0 grazia alla rete di Ngonge, è intervenuto l'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Zaffaroni: "Siamo molto felici per questi tre punti arrivati con una grande prestazione. Un risultato pesante questo ottenuto in uno scontro diretto. Qualche passo falso ci può stare, la rincorsa è dispendiosa. La classifica ora ci sorride ma dobbiamo mantenere la calma". Sulla partita: "Abbiamo impostato la gara in un certo modo perché giocavamo su un campo difficile. Li abbiamo presi alti per giocare uno contro uno nonostante loro abbiano giocatori molto pericolosi. Abbiamo interpretato benissimo la gara, volevamo dare un segnale. La nostra è stata una prestazione di alto livello".