Verona, infortunio Doig: la diagnosi e i tempi di recupero

Infortunio Doig, i tempi di recupero

Al momento non sono stati resi noti i tempi precisi per il recupero di Doig, con il club scaligero che ha rivelato come questi verranno quantificati in base all'evoluzione del quadro clinico. Questa la nota ufficiale: "Hellas Verona FC comunica che che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Josh Doig, hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra, con una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore. I tempi di recupero saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".