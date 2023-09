Violenza di genere. Il messaggio del Bentegodi: "L'unico che può usare le mani è il portiere"

Le ragazze e i ragazzi hanno occupato la tribuna Est dello stadio e sono stati i primi protagonisti dell'iniziativa #sceglilastradaGIUSTA che rientra in una strategia messa a punto dopo l’incontro tenutosi ad inizio settembre tra il Questore, il Sindaco, il Presidente e il Direttore Generale dell’Hellas Verona, rappresentando il primo tassello di un percorso valoriale che coinvolgerà - per l’intero campionato - i giovani degli istituti scolastici veronesi. Con un duplice obiettivo: stimolare la riflessione su tematiche di rilievo sociale e affermare una cultura sportiva votata alla correttezza e alla legalità. "Quello di oggi è un passo nella giusta direzione verso la costruzione di una idea di stadio come luogo di incontro e condivisione e non teatro di scontro e rivalità - si legge in una nota della Questura di Verona - fondamento di un tifo sano ed ispirato ai valori più alti della competitività e della lealtà sportiva".