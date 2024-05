Verona shock, tifosi fanno il gesto dell’aereo del Grande Torino: il club prende le distanze

VERONA - Un insulto alla Storia del calcio. Al Bentegodi di Verona, l’Hellas ha perso due volte: in campo e sugli spalti. La squadra di Baroni è stata sconfitta dal Torino di Juric, capace di conquistare i tre punti in rimonta, e sugli spalti alcuni spettatori hanno pensato bene di mortificare la storia del club granata mimando la sciagura di Superga con un aereo che precipita in volo.