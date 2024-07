Hellas Verona, il ritiro in Trentino scatena gli animalisti: la protesta

VERONA - L'Hellas Verona è stato colpito da un blitz notturno di Centopercentoanimalisti, che hanno esposto uno striscione sui cancelli d'ingresso alla sede del club. Nel mirino la partenza per il ritiro in Trentino, con il nuovo tecnico Paolo Zanetti, causa dell'ira degli attivisti: "Ritiro in Trentino? Anche no. W gli orsi". "Anche quest'anno la mitica e gloriosa squadra andrà in ritiro in Trentino - si legge in una nota -. Una terra dove gli orsi vengono condannati all'ergastolo o vengono fatti fuori senza scrupolo".