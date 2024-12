Verona, operato Harroui: condizioni e tempi di recupero

Operazione perfettamente riuscita per Abdou Harroui, sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata di oggi, per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il marocchino classe '98 si era infortunato al minuto 67 della sfida vinta dal Verona di Zanetti al "Tardini" di Parma. Circa 6 mesi di stop per lui.