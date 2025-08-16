Verona, grave infortunio al ginocchio sinistro per Suslov: tutti gli aggiornamenti

Pessime notizie per il Verona e per gli amanti del Fantacalcio® a una settimana dall'inizio del campionato. I veneti dovranno fare a meno per gran parte della prima metà di stagione di uno degli elementi cardine del centrocampo: Suslov . Il calciatore slovacco ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come riportato dal club attraverso una nota ufficiale. ISCRIVITI E GIOCA!

Il comunicato del Verona sulle condizioni di Suslov

"Verona – Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell'allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!". Il Verona scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della sua stagione il 18 agosto contro l'Audace Cerignola in vista dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, mentre in campionato farà l'esordio lunedì 25 agosto sul campo dell'Udinese.

