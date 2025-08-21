L'ex Roma Nelsson riparte dal Verona: ufficiale il trasferimento

Dopo l'esperienza alla Roma, Victor Nelsson torna in Serie A: il difensore danese è infatti un nuovo giocatore dell'Hellas Verona.
Verona, ufficiale l'arrivo di Nelsson
Questo il comunicato del club gialloblù: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - dal Galatasaray Spor Kulübü le prestazioni sportive del difensore Victor Nelsson. [...] Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Victor, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".
Nelsson, i numeri con la Roma
Come detto, il difensore la scorsa stagione ha indossato la maglia giallorossa da gennaio a giugno, collezionando appena cinque presenze tra tutte le competizioni.