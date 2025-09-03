Il direttore sportivo del Verona , Sean Sogliano , ha fatto il punto sulla chiusura del mercato gialloblù in conferenza, spiegando quanto accaduto nella trattativa per Tommaso Baldanzi , saltata nelle ultime ore di trattativa: "L’ultima giornata di calciomercato è sempre particolare: si rincorrono un po’ tutti ed è un mondo a sé. Noi avevamo chiuso altre operazioni in settimana, volevamo capire se ci fosse davvero la possibilità di prendere Baldanzi, che per noi sarebbe stato un giocatore in più per alzare il livello ".

Verona, Sogliano: "Baldanzi sarebbe venuto volentieri, ma..."

Il dirigente ha poi aggiunto: "Nei giorni precedenti c’era una buona possibilità di chiudere, perché il giocatore era convinto e veniva volentieri. La notte precedente all’ultimo giorno però la Roma ha deciso di non far uscire il giocatore in prestito". Infine, un passaggio anche su Faivre, altro affare saltato all'ultmo: "Volevo capire se ci fosse un giocatore con caratteristiche simili a Baldanzi, ma ripeto che era una cosa in più. Un’idea bella, ma al di là dell’esito finale dell’operazione, io lo ripeto ancora, voglio solo giocatori che vengono qui e che vanno a dormire con la maglia del Verona".