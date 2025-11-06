Verona, una giornata storica al Bentegodi: insieme Hellas Verona e Hellas Verona Women

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti e l’Hellas Verona Women di Simone Bragantini scenderanno in campo una dopo l’altra per disputare le rispettive gare di campionato. Alle 12.30 i gialloblù affronteranno il Parma nella 12ª giornata della Serie A Enilive 2025/26; subito dopo, alle 14.45, sarà la volta delle gialloblù, impegnate contro la Res Donna Roma nella 10ª giornata della Serie B femminile.

L’iniziativa del Clun punta a unire le due realtà sportive del club in una giornata di festa e condivisione. Per l’occasione, l’Hellas Verona ha previsto prezzi e promozioni speciali, pensati per permettere ai tifosi di vivere entrambe le partite e godersi un’esperienza unica sugli spalti del Bentegodi.

I biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana sul sito hellasverona.it, su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Con questo “Double Header”, l’Hellas Verona compie un passo importante nella valorizzazione del calcio femminile e rafforza il legame tra le proprie squadre, unite sotto gli stessi colori e la stessa passione.