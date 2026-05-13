Il Verona sceglie lo studio Gensler per il nuovo stadio: "Progetto non subordinato a Euro 2032"

Da una parte c'è il campo e, quindi, una stagione da non ricordare, vista la retrocessione in B. Dall'altra, però, il progetto Verona era e resta solido tanto che l'Hellas ha annunciato di aver selezionato lo studio Gensler, leader a livello globale nel campo dell’architettura e del design, per la progettazione del nuovo stadio del club, nell’area dove è attualmente situato lo stadio Marcantonio Bentegodi. Questo incarico segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025. Gensler è riconosciuto a livello internazionale per la sua esperienza nel settore dell’architettura e del design e nella realizzazione di impianti sportivi e di intrattenimento polifunzionali. Per integrare questa esperienza globale con una profonda conoscenza del contesto italiano degli stadi e del real estate, Gensler lavorerà al fianco di un gruppo di professionisti altamente qualificato, che comprenderà i team di Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers in qualità di project manager. Il gruppo di lavoro combinerà eccellenza internazionale in ambito progettuale, competenze tecniche specialistiche e una solida conoscenza del mercato locale. Da sottolineare un aspetto: la società mette nero su bianco che il progetto stadio andrà avanti indipendentemente da quello che succederà con Euro 2032. "Pur continuando a considerare UEFA Euro 2032 un’importante opportunità per la città di Verona - è scritto - il club ribadisce che il progetto del nuovo stadio non è subordinato a questo evento".