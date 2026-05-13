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Il Verona sceglie lo studio Gensler per il nuovo stadio: "Progetto non subordinato a Euro 2032"

Il Verona sceglie lo studio Gensler per il nuovo stadio: "Progetto non subordinato a Euro 2032"

L'Hellas annuncia: "Confermato il nostro impegno nel lungo periodo"
Chiara Zucchelli
4 min
Hellas Verona

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Da una parte c'è il campo e, quindi, una stagione da non ricordare, vista la retrocessione in B. Dall'altra, però, il progetto Verona era e resta solido tanto che l'Hellas ha annunciato di aver selezionato lo studio Gensler, leader a livello globale nel campo dell’architettura e del design, per la progettazione del nuovo stadio del club, nell’area dove è attualmente situato lo stadio Marcantonio Bentegodi. Questo incarico segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025. Gensler è riconosciuto a livello internazionale per la sua esperienza nel settore dell’architettura e del design e nella realizzazione di impianti sportivi e di intrattenimento polifunzionali. Per integrare questa esperienza globale con una profonda conoscenza del contesto italiano degli stadi e del real estate, Gensler lavorerà al fianco di un gruppo di professionisti altamente qualificato, che comprenderà i team di Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers in qualità di project manager. Il gruppo di lavoro combinerà eccellenza internazionale in ambito progettuale, competenze tecniche specialistiche e una solida conoscenza del mercato locale. Da sottolineare un aspetto: la società mette nero su bianco che il progetto stadio andrà avanti indipendentemente da quello che succederà con Euro 2032. "Pur continuando a considerare UEFA Euro 2032 un’importante opportunità per la città di Verona - è scritto - il club ribadisce che il progetto del nuovo stadio non è subordinato a questo evento".

Nuovo stadio Verona, le parole di Dirk Swaneveld

"Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi", ha spiegato Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors. Con l’avanzamento del progetto, il club coinvolgerà attivamente tifosi, residenti e imprese del territorio attraverso focus group e sondaggi, in modo che la comunità possa contribuire attivamente al nuovo stadio.

Gensler: tutto sullo studio che si occuperà del nuovo stadio di Verona

Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è una delle più affermate e prestigiose società di architettura a livello globale, con decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari. Il suo approccio integrato abbraccia architettura, urban design, interior design, brand strategy, digital experience e sostenibilità, combinando ricerca, creatività e innovazione per realizzare progetti radicati nell’esperienza degli utenti, nel contesto urbano e nella qualità degli spazi. Il portfolio di Gensler include stadi iconici e importanti strutture polifunzionali, tra cui Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego

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