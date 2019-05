Serie B Cittadella-Verona 3-0: Diaw, Moncini e Iori in rete

CITTADELLA - Il Cittadella si aggiudica il derby veneto battendo il Verona al Tombolato per 3-0. Tutte le reti nella prima frazione di gioco: sblocca Diaw, raddoppia Moncini e Iori cala il tris. Nella ripresa le speranze di rimonta degli ospiti diminuiscono ulteriormente a seguito dell'espulsione di Faraoni. Il Cittadella si porta così a quota 50 punti in classifica, scavalcando proprio il Verona fermo a quota 49. I granata sono settimi, mentre gli scaligeri (sulla cui panchina è amaro l'esordio del tecnico Aglietti) si trovano appaiati alla Cremonese in ottava posizione.

LA PARTITA - Il Cittadella si fa vedere subito, con Adorni che al 2' impegna Silvestri. Il vantaggio granata arriva al 21': sugli sviluppi di un corner Adorni sale altissimo e di testa serve Diaw, stop e botta a rete che batte Silvestri, 1-0.Al 32' il raddoppio: Branca va al cross, in area Moncini anticipa tutti e insacca di testa, 2-0. Il tris arriva al 41': Benedetti si incarica della battuta di un calcio d'angolo, palla a Iori che anticipa Colombatto e di controbalzo infila la porta avversaria, 3-0. Nel finale si vede il Verona: Paleari respinge un tiro-cross, la palla diventa preda di Lee che però spedisce alto.

LA RIPRESA - Nel secondo tempo, le cose si mettono ancora più in salita per il Verona al 12', quando Faraoni rimedia il secondo giallo del proprio incontro e lascia anzitempo la contesa: gli ospiti restano in 10. Il Cittadella cerca immediatamente di approfittare della situazione con Schenetti, che però conclude alto. Al 24' i padroni di casa sono pericolosi con Proia che, messo a tu per tu con Silvestri dal filtrante di Benedetti, spara alto. La partita non offre molto altro: il Verona non oppone resistenza, il Cittadella sfiora il poker al 44', con il destro a girare di Schenetti.