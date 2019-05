Play out di Serie B: il Tar sospende la delibera della Lega

ROMA - Il Tar del Lazio ha decretato la sospensione, in via cautelare della delibera attraverso la quale la Lega di Serie B aveva annullato la disputa dei play out per la salvezza. La prima sezione ter del tribunale amministrati, infatti, nell'esame del ricorso d'urgenza presentato dal Foggia, ha disposto la sospensione del discorso play out: il procedimento dei satanelli sarà ultimato entro il 28 maggio, ma per il momento è stata sospesa la delibera della Lega cadetta. Tramite ques'ultima, era stata anche decretata la salvezza diretta per Venezia e Salernitana, a seguito della sentenza che aveva retrocesso il Palermo in Serie C.