Playoff, Benevento-Cittadella: probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv

BENEVENTO - Al "Vigorito" si affrontano per la gara di ritorno, valida per le semifinali dei playoff di B Benevento e Cittadella. All'andata hanno avuto la meglio 2-1 i ragazzi di Bucchi, che potrebbero anche accontentarsi anche del pari (in virtù del successo in veneto e della miglior posizione in classifica). Per Venturato un solo risultato utile: la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Buonaiuto; Insigne, Coda. Allenatore: Bucchi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato.

TV: DAZN

