Inzaghi s'aggiudica il derby campano: Salernitana-Benevento 0-2

SALERNO - La sfida tutta campana tra Salernitana e Benevento dell'Arechi vede i giallorossi di Pippo Inzaghi vincere nettamente e portarsi a sette punti in classifica. Poco pericolosa nel secondo tempo la formazione di Ventura.

Coda pericoloso

Nei primi minuti la gara scorre a buoni ritmi, con il primo squillo di marca sannita: Coda parte in velocità, avanzando fino al limite dell'area e scoccando un destro che sfiora l'incrocio dei pali. Molto interessanti i duelli individuali, Kiyine contro Insigne su tutti, con i due che si superano spesso a vicenda in dribbling. E' proprio il fratello del più famoso Lorenzo ad avere un'enorme chance al 34': l'errore marchiano di Di Tacchio in uscita regala palla a Coda. Il centravanti serve Insigne in area, che però non è fortunato e manda a lato di un pelo. La Salernitana chiude il primo tempo senza azioni interessanti.

Uno-due letale dei giallorossi

Il secondo tempo si apre con Kiyine indiavolato: dopo una strepitosa giocata a sinistra, il marocchino va via con un doppio passo e serve un cross delizioso per l'incornata di Giannetti. Il numero 32 impatta male il pallone che finisce alto. Dopo altri 4 minuti, al 55', è il turno di Jallow di spaventare la difesa sannita, con una bella ma imprecisa girata volante. Ma il gol è nell'aria, e non è granata: Viola riceve il pallone al vertice dell'area e lascia partire un sinistro eccezionale che si insacca sotto l'incrocio nel lato opposto. Dopo l'1-0, il Benevento raddoppia dopo soli 4 minuti: ci pensa Sau, che sfugge alla marcatura di Kiyine e capitalizza il bel filtrante di Maggio. La Salernitana è ko: a pochi minuti dalla fine per poco Coda non arrotonda il risultato a favore dei sanniti.

SALERNITANA-BENEVENTO 0-2: NUMERI E STATISTICHE