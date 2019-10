Serie B, cade la Salernitana. Poker della Juve Stabia

ROMA - Il pomeriggio del sabato di Serie B, valido per l'ottavo turno di campionato, inaugurato ieri sera da Cittadella e Cosenza, ha regalato molte emozioni. Fallisce la conquista della vetta la Salernitana di Ventura, fermata al "Penzo" dal gol di Bocalon. Il vantaggio veneto, arrivato al 42' del primo tempo, ha resisitito fino al fischio finale con i granata costretti, almeno per oggi, a rinunciare alla prima posizione. L'unico pareggio di giornata arriva a Chiavari, tra Entella e Trapani. Finisce 1-1 in terra ligure, al vantaggio dei padroni di casa con De Luca risponde Taugouredaeu dal dischetto.

Benevento, Pippo Inzaghi è già uno stregone

Juve Stabia e Spezia ok

Poker a Castellmmare dei ragazzi di Caserta sul Pordenone, ai quali è bastato un super primo tempo per chiudere il match. Mezavilla, Forte, Calvano e Canotto segnano il match, nonostante il gol del momentaneo pareggio di Misuraca. Nel finale l'autogol di Calò chiude il match sul 4-2. A Pescara, invece, passano lo Spezia, unica vittoria in trasferta di questo pomeriggio cadetto. Il vantaggio abruzzese di Pepin al 23', viene ribaltato nella ripresa da Bartolomei e Gudjohnsen. Alle 18.00 il big match Benevento-Perugia.