Cremonese-Frosinone 1-1: Palombi vanifica il gol di Dionisi

CREMONA - Finisce 1-1 il posticipo di Serie B tra Cremonese e Frosinone: un punto a testa che smuove un po' la classifica, per gli uomini di Nesta il prossimo scontro diretto col Trapani sarà molto importante.

Soddimo pericoloso

La prima occasione è per la Cremonese: Soddimo, ex di turno, sfiora un gran gol dopo soli 3' con una botta dalla distanza. Le squadre giocano su buoni ritmi e a viso aperto, ed è ancora il centrocampista grigiorosso a tentare la conclusione in porta, che Bardi para. La formazione di Baroni, pur con qualche errore in fase di costruzione del gioco, appare più brillante; per la prima chance del Frosinone bisogna aspettare il 34', quando Dionisi salta Bianchetti nell'uno contro uno, poi prova la conclusione dalla distanza ma il pallone esce di pochissimo. Al duplice fischio, i ciociari hanno concesso veramente poco ai più propositivi lombardi.

I gol arrivano nel finale

Due minuti al via della ripresa, e Haas fa tremare la Cremonese: Ciano lancia lo svizzero dopo un elegante contropiede, ma l'appoggio del centrocampista esce di pochissimo. L'uomo più pericoloso dei grigiorossi nel primo tempo, Soddimo, chiama Bardi agli straordinari su di una gran girata al volo. Il gol è ormai nell'aria, e quando arriva è gialloblù: Haas sfonda in contropiede sulla sinistra e appoggia a Dionisi, letale col piattone. Il vantaggio ospite dura solo 12': all'84' Mogos crea un bel cross sul secondo palo, Palombi più alto di Zampano e insacca. Si entra nel forsennato recupero, e Valzania segna quello che potrebbe essere il gol decisivo per la Cremo, ma viene annullato: l'arbitro ritiene che la posizione di Bianchetti sia irregolare.

