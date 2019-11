Benevento sempre più capolista: 2-0 all'Empoli

BENEVENTO - Il Benevento continua a volare. Il 2-0 con cui i giallorossi regolano un irriconoscibile Empoli porta le firme di Tuia e Kragl, entrambi in gol nel primo tempo, rispettivamente con un colpo di testa e una staffilata di sinistro dal limite. La squadra di Inzaghi è sempre più al primo posto in classifica con 24 punti, 5 in più del Perugia secondo. I toscani di Bucchi restano fermi a quota 17.

Tuia di testa, bolide di Kragl

La gara comincia un po' in sordina e serve attendere 10' per vedere la prima conclusione in porta. Ci prova l'Empoli con Dezi, dal limite, che trova la risposta di un attento Montipò. Al 15' il Benevento va in vantaggio alla prima occasione. Tello si guadagna un calcio d'angolo che calcia Kragl: sullo spiovente arriva Tuia che incorna a centro area per il primo gol in campionato che vale l'1-0 giallorosso. Al 20' la risposta toscana con Mancuso, fermato da uno strepitoso intervento in scivolata di Caldirola a due passi dalla porta. Subito dopo è Tello a cogliere il palo esterno da posizione defilata: è il prologo al raddoppio del Benevento, che arriva alla mezz'ora. Tuia di testa lancia Kragl, l'austriaco parte in solitaria da centrocampo e arriva al limite dove scocca il suo solito mancino. Brignoli non tiene, è 2-0. L'ultima emozione del primo tempo è un bel tentativo di Maggio da centrocampo, Brignoli risponde presente.

Coda si divora il 3-0

Il secondo ricalca il canovaccio del primo, con il Benevento che parte fortissimo sfiora il tris con Sau, ma soprattutto con Tello, che centra una clamorosa traversa. Al 54' Stulac con un retropassaggio follo mette in porta Coda, ma l'attaccante giallorosso si divora il gol calciando addosso a Brignoli. Bucchi dà fondo a tutte le (poche) risorse e inserisce il duo Ricci-Merola. La reazione dell'Empoli è tutta nelle conclusioni da lontano di Ricci e Balkovec, che non impensieriscono Montipò. Inzaghi, per certificare la vittoria, si copre con il 5-3-2, inserendo Antei per Tello. Gli ospiti tornano a farsi vedere nel recupero con due conclusioni di Ricci e Laribi, entrambi lontane dallo specchio della porta.