L'autogol di Mustacchio condanna il Crotone: Pordenone al secondo posto

UDINE - In una sfida tra due formazioni molto ambiziose, è il Pordenone a prevalere sul Crotone: i ramarri davanti al proprio pubblico arrivano a quota 25 punti, che valgono il secondo posto, a pari merito col Cittadella.

Mustacchio, autogol sfortunato

Messias scalda l'atmosfera al quinto minuto: il numero 30 ospite si libera dai 25 metri e poi calcia con il sinistro: palla alta di almeno un paio di metri. Il Pordenone risponde con Pobega (tiro fuori equlibrio); il portiere neroverde Di Gregorio sfodera due miracoli di fila, prima opponendosi a Simy e poi come un gatto alla successiva ribattuta di Vido. Il Crotone è sempre in pressione, ma senza trovare molti spazi. Resiste la difesa del Pordenone, mentre la squadra di Stroppa fa girare il pallone. Dopo la mezz'ora di gioco, i ritmi calano e la gara - se si esclude una conclusione violenta di Crociata - diventa più noiosa, fino a quando Mustacchio fa autorete, poco prima dell'intervallo: su azione manovrata del Pordenone, Gavazzi che va al cross basso e il calciatore pitagorico, per mandare in angolo, infila invece il pallone alle spalle di Cordaz.

Ritmi più blandi nella ripresa

Inizia la ripresa e Barberis ci prova dalla distanza: bel destro, ma il pallone esce di poco. Il canovaccio della partita è quello del primo tempo, con il Crotone a fare la partita, e il Pordenone che gioca di ripartenze. I ramarri invocano il rigore al 67', quando Strizzolo va giù in area rossoblù, ma l'arbitro gli fa cenno solo di rialzarsi. La sfida, che come tecnica espressa non ha mai brillato, cala ulteriormente di ritmo. Stroppa manda in campo Nalini che prova ascuotere i compagni, ma non basta: l'ultima chance è per Rutten, che non aggancia il pallone solo davanti alla porta.

PORDENONE-CROTONE 1-0: NUMERI E STATISTICHE