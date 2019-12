Benevento-Ascoli 4-0, Sau scatenato con una tripletta

BENEVENTO - Il Benevento capolista chiude il 2019 con una vittoria: la squadra di Pippo Inzaghi batte l'Ascoli 4-0. Nella prima frazione di gioco la sblocca Tuia, mentre nella ripresa arriva la tripletta di Sau (seconda e terza rete messe a segno con l'Ascoli in 10 per il rosso ad Andreoni). I giallorossi salgono così a quota 46 in classifica, un più che rassicurante +12 sul Pordenone, mentre gli ospiti allenati da Zanetti restano invece fermi a quota 27.

Il primo tempo

Ritmi subito alti, Coda al 6' su cross di Viola trova Leali pronto alla presa. Al 15' una conclusione di Coda impatta sulla mano di Brosco ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 18' marcatura non convalidata all'Ascoli a Da Cruz per un suo tocco di mano. Tre minuti dopo, Viola salva nei pressi della linea su un colpo di testa di Ardemagni. Pericolo al 26' da parte del Benevento, con Coda che impegna Leali in angolo, replica dell'Ascoli con Ardemagni in contropiede, la difesa sbroglia al meglio. Il Benevento passa in vantaggio al 33': punizione di Kragl per la testa di Tuia che svetta e devia in rete, 1-0. Al 39' Tello si libera per la conclusione, Leali c'è.

Il secondo tempo

Nella ripresa, subito pericoloso il Benevento con Antei che, servito da Letizia, manda alto da breve distanza. Un minuto dopo, è la volta di Coda, conclusione alta. L'Ascoli è pericoloso al quarto d'ora con Scamacca, che chiama all'intervento Montipò, poi l'azione si ferma per offside. Raddoppio del Benevento al 20': conclusione di Coda sulla quale Leali si salva, ma arriva Sau che con il tacco sottomisura mette in rete, 2-0. Al 24' Kragl trova spazio per la conclusione al lato non di molto. Nel finale (90') l'Ascoli resta in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Andreoni. E così il Benevento, nel recupero, dilaga: al 46' Sau, su suggerimento di Letizia, controlla e infila Leali sul secondo palo; al 49' ancora Sau che trova il tap in vincente dopo una respinta di Leali.