Successi per Juve Stabia e Trapani, pareggio show tra Livorno ed Entella

ROMA - Le gare del sabato pomeriggio della 20ª giornata in Serie B regalano emozioni senza fine tra Livorno ed Entella, i successi preziosi di Juve Stabia e Trapani, oltre a uno scialbo pareggio tra Cremonese e Venezia, con i grigiorossi di Rastelli ampiamente contestati dai propri tifosi.

Serie B, risultati e classifica

Juve Stabia-Empoli 1-0

Gara vivace al Menti, con i campani che sbloccano la gara al 6’ con Forte, alla quinta rete consecutiva: il numero 32 della Juve Stabia anticipa di testa Maietta e batte Brignoli. L’Empoli sbanda, ma reagisce con le conclusioni di Ricci e Romagnoli, che impegnano il portiere Russo. Tra i padroni di casa è Canotto a seminare scompiglio nella difesa toscana, senza però trovare il guizzo vincente. Nel secondo tempo l’Empoli, in crisi da tempo, non riesce a imbastire una reazione degna di questo nome ed è anzi la Juve Stabia a farsi pericolosa in qualche occasione, legittimando il successo.

Livorno-Virtus Entella 4-4

Al Picchi di Livorno la gara è pirotecnica. Il primo tempo degli amaranto di Tramezzani è uno shock per i liguri, sommersi dai gol del brasiliano Murilo al 9’, dell’olandese Braken al 21’, su assist dello stesso Murilo, e di Rocca al 42’ su calcio di rigore concesso dall’arbitro Rapuano per fallo di Contini su Braken. Il replay mostra come l’olandese sia partito in fuorigioco, ma il Var, in Serie B, è ancora in fase sperimentale. Al 45’ l’Entella torna a sperare grazie a un altro penalty, a causa di un atterramento da parte di Boben su Settembrini: Schenetti dal dischetto trasforma, nonostante Plizzari tocchi il pallone. Nel secondo tempo la Virtus Entella riparte dal gol segnato per credere nella rimonta: al 52’ il nuovo entrato Mazzitelli colpisce la traversa, al 78’ Poli trova il secondo gol ligure su azione di calcio d’angolo e all’89’ Plizzari deve arrendersi a De Luca, che firma il pareggio per 3-3. Il Livorno però ha la forza di segnare ancora con Marras al 91’. Nel disordinato e nervoso recupero (vengono espulsi Di Gennaro del Livorno, Settembrini e Schenetti per l’Entella) arriva il 4-4 firmato al 95’ da Pellizzer.

Trapani-Ascoli 3-1

Al Provinciale i siciliani giocano meglio nella prima mezz’ora, con Pettinari che trova il gol al 6’ su azione in mischia ispirata da Biabiany. Al 32’ però l’Ascoli agguanta il pareggio con il nuovo acquisto Morosini e si sveglia: Scamacca e ancora Morosini sfiorano infatti il raddoppio prima dell’intervallo. Nella ripresa, al 52’, il Trapani rimane in dieci per l’espulsione di Grillo, che trattiene Scamacca e rimedia il secondo cartellino giallo. La squadra di Castori però, pur in inferiorità numerica, realizza il raddoppio ancora con Pettinari, che al 66’ incorna di testa a rete. All’81’ arriva addirittura il tris di Luperini. Al 94’ anche l’Ascoli resta in dieci: un nervosissimo Da Cruz viene espulso per un brutto fallo su Moscati.

Cremonese-Venezia 0-0

Allo Zini i tifosi di casa della Curva Sud contestano la formazione grigiorossa, che ritrova Rastelli in panchina, per il deludente campionato condotto finora. Il primo tempo non offre grandi emozioni: la Cremonese va vicina al gol con Palombi e Valzania per poi perdere Ceravolo al 37’ a causa di un problema muscolare. I lagunari si difendono provandoci soltanto con Ceccaroni, anticipato da Claiton dopo un bello spunto di Capello. Al 58’ la Cremonese resta in dieci per l’espulsione del capitano Claiton, punito dall’arbitro con la seconda ammonizione per un fallo su Aramu. Il Venezia non ne approfitta e il match si chiude senza reti, tra i fischi del pubblico.