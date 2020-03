Ascoli-Chievo si gioca a porte chiuse: è ufficiale

ASCOLI - Tramite un comunicato, la Lega di Serie B ha annunciato che la partita tra Ascoli e Chievo Verona, valevole per la ventisettesima giornata di campionato e in programma oggi pomeriggio, con calcio d'inizio alle 18.50, sarà giocata a porte chiuse. Per l'allarme Coronavirus, la disputa del match è stata in bilico fino all'ultimo: sembrava probabile anche il rinvio a data da destinarsi, a seguito dell'ordinanza n. 3, emessa dal Presidente della Regione Marche che prevede la sospensione di "tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura dalle ore 00:00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24:00 dell'8 marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino".