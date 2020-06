Pareggiano Crotone, Frosinone e Salernitana. Tris del Pescara, colpo del Cosenza

CROTONE - Dopo la ripartenza di ieri con la vittoria dello Spezia sull'Empoli, entra nel vivo la 29esima giornata di Serie B. Pomeriggio all'insegna dei pareggi con il Crotone che viene gelato nel finale dal Chievo, dopo aver condotto la gara per 88 minuti, per l'1-1 finale che lascia comunque i ragazzi di Stroppa al secondo posto. Dietro i calabresi il Frosinone che sul campo del Trapani non va oltre lo 0-0. Termina 1-1 anche la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Pisa, mentre arriva il successo del Cittadella sul Livorno per 2-0. Il Pescara di Legrottaglie supera agilmente, per 3-1, la Juve Stabia e trova tre punti pesanti in zona salvezza il Cosenza che si impone per 2-1 sull'Entella.

Serie B, la classifica

Molina illude, Ceter pareggia nel finale

Non trova i tre punti il Crotone contro il Chievo che al 9' perde per infortunio Giaccherini buttando nella mischia Ceter, il quale sarà decisivo all'88' per il gol dell'1-1 finale. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 21' con una grande azione di contropiede iniziata da un tacco illuminante di Simy che permette a Benali di involarsi sulla destra per servire l'assist a Molina che dal limite dell'area sblocca la gara. Un punto a testa che lascia i ragazzi di Stroppa alle spalle del Benevento capolista

Trapani-Frosinone a reti bianche

Partita avara di emozioni al Provinciale di Trapani. Primo tempo con pochissime occasioni, solo un tiro della formazione ospite verso lo specchio della porta siciliana e nulla più. Non cambia lo spartito nella ripresa e la gara termina con uno 0-0 che serve più ai padroni di casa, ancora penultimi, che ai ciociari, sempre al terzo posto della classifica,

Masucci risponde a Djuric

Pareggia la Salernitana in un Arechi deserto, contro un Pisa bravo a reagire ad inizio ripresa allo svantaggio iniziale. Regna l'equilibrio tra le due formazioni, ma al 29' Djuric è il più rapido a farsi trovare pronto in area di rigore dopo il palo colpito da Lombardi. La reazione toscana arriva dopo l'intervallo e al 53' Masucci trova la rete del pari. Un punto a testa che mantiene i campani in zona playoff.

Tris del Pescara sulla Juve Stabia

I padroni di casa ci provano da subito, ma le due occasioni migliori del primo tempo sono degli ospiti. Nel secondo tempo è Pucciarelli al 57' a trovare la rete del vantaggio, mentre al 72' è Zappa a raddoppiare su assist di Masciangelo prima del tris di Crecco, servito alla perfezione da Memushaj, che regala i tre punti a Legrottaglie. Serve a poco la rete di Elia all'87' per il 3-1 finale.

Colpo del Cosenza: 2-1 sull'Entella

Successo importante del Cosenza in chiave salvezza, che supera per 2-1 l'Entella. Accade tutto nel primo tempo, nel giro di 5 minuti, con Carretta protagonista che al 31' serve l'assist vincente per Bruccini e al 36' sfrutta l'assist di Casasola per trovare il raddoppio. Nella ripresa la reazione ligure arriva al 93' con Poli, ma è troppo tardi e gli uomini di Occhiuzzi, che chiudono in 10 per l'espulsione di Asencio, possono festeggiare per la conquista di tre punti pesantissimi.

Il Cittadella condanna il Livorno

La formazione di Venturato centra il successo, costruendo tutto nel secondo tempo. Ad inizio ripresa, dopo soli 5', l'episodio che sblocca la gara: rigore conquistato da Proia che capitan Iori non sbaglia, portando in vantaggio i suoi. Al 60' il raddoppio è proprio di Proia che condanna i padroni di casa, sempre più ultimi in classifica, e lancia i suoi in zona playoff.

