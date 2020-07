Il Crotone vede la Serie A. Deludono Spezia e Pordenone. Sau annienta il Livorno

Il Benevento di Pippo Inzaghi ritrova la vittoria contro il Livorno, fanalino di coda. Decisiva una doppietta di Marco Sau. Il Crotone pareggia con la Salernitana ma vede la Serie A grazie alle sconfitte di Spezia e Pordenone. In ottica playoff tre punti per il Pisa che sale in ottava posizione. Nelle zone basse grandissima rimonta della Juve Stabia che, sotto di due gol, trova la vittoria contro il Chievo.

Benevento-Livorno 3-1

Il Benevento, già promosso, riesce a ritrovare la vittoria contro il Livorno fanalino di coda della Serie B. A sbloccare la contesa ci pensa Marco Sau. Sponda di testa di Moncini per l'ex cagliaritano che, dal centro dell'area di rigore, infila Ricci. Allo scadere del primo tempo occasione anche per il Livorno con Murilo che impegna Montipò. Nella seconda frazione di gioco i toscani trovano il pareggio con Murilo su calcio di rigore. Al 69' nuovo vantaggio dei campani ancora con il bomber Marco Sau. Prima del fischio finale Kragl, su punizione, fa 3-1.

Crotone-Salernitana 1-1

Solo un pari per il Crotone contro la Salernitana che in dieci, nell'ultimo scorcio di partita, riesce a difendere l'1-1 finale. L'undici di Stroppa guadagna comunque un punto sullo Spezia mentre gli uomini di Ventura mantengono la settima piazza. Maistro all'inizio del secondo tempo sorprende di sinistro Cordaz portando avanti la Salernitana. Proteste del Crotone in quest'occasione per una presunta spinta di Djuric su Golemic. Al 53' pennellata di Junior Messias su punizione che regala l'1-1 ai calabresi.

Empoli-Entella 2-4

L'Empoli, in vantaggio 2-0, perde con l'Entella che firma una grande rimonta proiettandosi a ridosso della zona playoff. Passano subito in vantaggio i padroni di casa. Al 3' i toscani ottengono un rigore per un fallo dell'ex Dezi. Mancuso, dal dischetto, realizza spiazzando Contini. Al 36' raddoppio dell'undici di Marino con Zurkowski che sigla la sua prima rete italiana con un super gol dalla distanza. Al 44' Dezi si riscatta accorciando le distanze per l'Entella. A chiudere la rimonta degli ospiti è la doppietta personale dell'ex di turno. Straordinario, in questo caso, l'assist di Mazzitelli. Accade di tutto tra il 66' ed il 67'. Dapprima viene espulso Fiamozzi e successivamente Mancosu sbaglia il rigore del 3-2. All'82' i padroni di casa restano in 9 a causa dell'espulsione di Henderson. Si riscatta nei minuti di recupero l'attaccante dell'Entella firmando il 3-2. A chiudere il match ci pensa Schenetti.

Juve Stabia-Chievo 3-2

Grande rimonta della Juve Stabia contro il Chievo. I clivensi, a causa di questa sconfitta, scivolano in decima piazza. La Juve Stabia, invece, si porta a un punto dalla zona salvezza. Il Chievo passa in vantaggio con Djordjevic, al suo settimo timbro stagionale. L'attaccante clivense è abile a rubare palla a Tonucci e a infilare, con freddezza, l'estremo difensore delle Vespe. Al 43' Chievo vicino al raddoppio ma Segre, da posizione vantaggiosa, si divora il 2-0. Al 73' ecco il raddoppio veneto con un rigore trasformato da Djordjevic. Tre minuti dopo Forte, anche lui dal dischetto, accorcia le distanze. All'82' Troest, in mischia, sigla il 2-2. Il secondo gol in campionato di Mallamo chiude la rimonta per le Vespe.

Perugia-Cremonese 0-0

Pareggio a reti bianche tra Perugia e Cremonese che non fa contento nessuno. I padroni di casa, infatti, restano a stretto contatto con la zona playout. Solo 2 punti di vantaggio, invece, per gli ospiti. Al 71' gol annullato alla Cremonese per un fallo di mano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Immediata risposta del Grifone con Ravaglia che compie una doppia parata prima su Carraro e poi su Rosi. All'80' Kouan, sulla linea di porta, non riesce a infilare la porta della Cremonese.

Pordenone-Cosenza 1-2

Delude il Pordenone, ne approfitta il Cosenza che infila un'importante vittoria in chiave salvezza. I padroni di casa restano fermi in quarta posizione mentre gli ospiti salgono in diciottesima posizione a -5 dalla zona salvezza. Dopo 23' il Cosenza è già avanti 2-0 a Trieste contro il Pordenone. A sbloccare il risultato ci pensa Riviere, al suo nono gol stagionale, su rigore. Il raddoppio arriva quattro minuti dopo grazie a un colpo di testa di Bittante. Al 66' è Tremolada ad accorciare le distanza con una conclusione deviata che batte il portiere avversario.

Pisa-Trapani 3-2

All'Arena Garibaldi è il terzo centro di Luca Vido a portare in vantaggio il Pisa. All'inizio del secondo tempo Lisi sigla il 2-0 per il Pisa. Rientro sul piede forte per il numero 23 che colloca il pallone nell'angolino dove non può arrivare Carnesecchi. Subito dopo accorcia le distanze il Trapani con Kupisz. Al 63' i sicilani restano in 10 per l'espulsione di Coulibaly ma, pochi istanti dopo, ecco la rete del 2-2 con Piszczek. Nei minuti di recupero Marconi trova il nuovo vantaggio Pisa grazie a un perentorio colpo di testa. Il Pisa, grazie a questo successo, si porta in piena zona playoff. I granata, invece, scivolano in penultima piazza.

Spezia-Venezia 0-1

Brusco stop interno per lo Spezia che perde l'occasione di accorciare sul Crotone secondo. Gli ospiti, invece, grazie a questi tre punti si portano a +2 dalla zona playout. Il Venezia passa in vantaggio al 16' grazie a un calcio di rigore trasformato da Aramu che batte Scuffet. Ancora l'autore del gol dell'1-0 protagonista al 34' con una grandissima punizione da posizione impossibile che colpisce il palo. Lo Spezia al 41' va vicino al pareggio con un colpo di testa di Gyasi sul quale Lezzerini si supera.

Cittadella-Ascoli 1-2

Continua la crisi del Cittadella che nel mese di luglio non è ancora riuscito a vincere. Al 34' grande chance per passare in vantaggio per l'Ascoli con una girata di testa di Ninkovic su cui si supera Maniero. Sul calcio d'angolo successivo tanti dubbi per una rete, di Ranieri, annullata agli ospiti. Ancora l'undici di Dionigi protagonista sempre con Ninkovic ma il suo diagonale davanti al portiere non trova la porta. Nel secondo tempo il Picchio trova il meritato vantaggio grazie a un'autorete di Adorni che infila la propria porta nel tentativo di anticipare Scamacca. Si riscatta immediatamente il Cittadella che trova il pareggio con un tiro cross di D'Urso che sorprende Leali. Al 70' passa nuovamente in vantaggio l'Ascoli con Pinto. I bianconeri, grazie a questi tre punti, salgono a +3 dalla zona playout.

