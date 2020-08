Finale d'andata playoff, Frosinone ko in casa: Gyasi lancia lo Spezia

FROSINONE - Vittoria preziosissima dello Spezia allo Stirpe nella finale d'andata playoff: in casa del Frosinone, i ragazzi di Italiano s'impongono con la rete di Gyasi nel primo tempo e si mettono la strada in discesa per il ritorno del 20 agosto, che sancirà la promozione in Serie A di una delle due formazioni.

FROSINONE-SPEZIA 0-1: NUMERI E STATISTICHE

Gyasi sblocca una partita equilibrata

La prima chance della partita è per lo Spezia e arriva al 10', quando Gyasi su cross di Bartolomei incoccia di testa, ma il pallone oltrepassa la traversa di Bardi. La formazione di Nesta spaventa gli aquilotti dieci minuti più tardi, con Dionisi che scappa via nella trequarti ligure ma cincischia sul più bello ed Erlic lo ferma in tackle. Gol sbagliato, gol subito: al 21' lo Spezia passa in vantaggio con un'azione sviluppatasi sulla corsia di sinistra. Vitale affonda e serve Maggiore, che apre veloce per l'accorrente Gyasi, a segno con un pregevole pallonetto. Costretto a inseguire, il Frosinone si getta all'attacco, anche con un po' di irruenza: Dionisi viene ammonito, perdendo così la possibilità di giocare la sfida di ritorno. Gori impensierisce Scuffet con un tiro-cross insidioso che sfiora la traversa, poi nel finale di frazione il portiere bianconero salva in due tempi sulla botta da fuori area di Paganini, raccolta da Novakovich.

Scuffet fa buona guardia nell'assalto finale

Lo Spezia riparte forte: al 53' Nzola sciupa un'occasione colossale, sparando alto dopo che Galabinov aveva protetto il pallone dentro l'area e glielo aveva servito a rimorchio. Passano 60 secondi e anche Ferrer va vicino alla rete, con un diagonale che accarezza il palo mancino. Nesta spariglia le carte in attacco, togliendo Dionisi e inserendo Camillo Ciano. Italiano, dopo aver assistito alla bella volée di Gyasi (deviata in angolo), manda in campo Mora e Ramos per blindare il preziosissimo vantaggio. La partita si scalda: Matteo Ricci, Gyasi, Erlic e Novakovich rimediano il giallo. Il Frosinone si va vedere di nuovo dalle parti di Scuffet con Tribuzzi, che impegna il portiere friulano con un destro violento. Al 90' Paganini prova a pareggiare con un rasoterra, ma non è fortunato: il match d'andata va allo Spezia.