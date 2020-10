Diretta Chievo-Salernitana dalle 14.15: probabili formazioni e dove vederla in tv

VERONA - Ad aprire la seconda giornata di Serie B saranno Chievo e Salernitana che, al Bentegodi (ore 14.15) cercheranno i primi tre punti della stagione dopo il pari all'esordio contro, rispettivamente, Pescara e Reggina. Una trasferta movimentata per i campani, partiti alla volta del veneto con tre ore di ritardo per un guasto al charter. Castori lancia subito il neo acquisto Tutino in attacco al fianco di Djuric, ma senza Migliorini e Dziczek indisponibili. Aglietti si affida a Djordjevic, con Garritano alle spalle, dovendo fare a meno dei titolari Giaccherini e Vaisanen.

SEGUI LIVE CHIEVO-SALERNITANA

CHIEVO (4-3-1-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Zuelli, Obi, Palmiero; Garritano; Djordjevic, De Luca. All.: Aglietti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino. All.: Castori.

TV: Rai Sport e Dazn