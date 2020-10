Serie B, turno infrasettimanale: derby tra Reggina e Cosenza, big match Empoli-Spal

ROMA - Ritorna in campo la Serie B per la quarta giornata di campionato: un turno infrasettimanal in una soluzione quasi unica, con 9 gare in contemporanea domni alle 21.

Spal, prima vittoria cercasi

Occhi puntati su una delle tre capoliste, l'Empoli, che al Castellani ospiterà una potenziale sfida-promozione contro la Spal. Avvio convincente per il toscani con sette punti in tre partite, mentre non si può dire lo stesso degli spallini che fin qui hanno solo pareggiato. L'ultimo è stato un pirotecnico 3-3 contro il Pordenone subìto al 90'. Pasquale Marino proverà a vincere la sua prima gara da tecnico della Spal contro una sua ex squadra, allenata l'anno scorso. "Li conosco bene, sono un gruppo straordinario - ha detto Marino in conferenza stampa - Sono arrivato in un momento di grande difficoltà, ma abbiamo fatto bene con una media punti importante nonostante la flessione dopo il lockdown. Ho solo cose positive da dire sulla mia esperienza lì, anche per il rapporto con la dirigenza".

Entella, altro positivo al Covid nel gruppo squadra

Reggina, derby con il Cosenza

Altra gara che promette spettacolo è il derby della Calabria tra Reggina e Cosenza. L'ultimo incontro tra le due rivali in Serie B è datato 22 febbraio 2002, si giocava proprio al Granillo e finì 1-0 per i padroni di casa. Gli amaranto cercheranno di tornare ai tre punti dopo il pari beffa (1-1) nello scorso turno contro l'Entella, mentre i "Lupi" sono ancora a caccia della prima vittoria e sin qui hanno collezionato tre pareggi in altrettanti turni. In più, sarà una gara speciale per l'allenatore reggino Mimmo Toscano che affronterà la squadra per cui ha giocato dal '97 al '99 e che ha allenato in 115 gare ufficiali.

Monza a Pisa, il Frosinone riceve l'Entella

L'altra capolista è la Salernitana che andrà a fare visita a un Vicenza ancora in fase di ambientamento nel campionato cadetto. La squadra di Castori è partita bene e non vuole fermarsi. Il Cittadella è la terza squadra in testa e tenterà di mantenere il primato, ma al Tombolato arriva il Pordenone ancora senza vittorie. In Ascoli-Reggiana andrà in scena la sfida tra Bertotto e Alvini, due allenatori alla prima esperienza in Serie B. I marchigiani devono riscattare una partenza poco convincente con un solo punto conquistato. Reduce da due vittorie consecutive il Frosinone si trova dietro al terzetto di testa di un punto e non ha intenzione di lasciare terreno in classifica: allo Stirpe contro l'Entella, Nesta vuole un solo risultato. Desta interesse la sfida tra Chievo Verona e Brescia che sin qui hanno avuto lo stesso identico percorso (un pari, una sconfitta e una vittoria) e anche la stessa differenza reti. Il Venezia di Zanetti ospita il Pescara fermo a un punto, mentre il Monza andrà a Pisa cercando la prima vittoria della stagione. Infine, Lecce-Cremonese chiude il programma della giornata mercoledi' alle 19.

