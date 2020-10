Venezia, un positivo al Covid: rinviata la gara con l'Entella

VENEZIA - Nell'ultimo giro di tamponi effettuati in casa Venezia è emersa la positività al Coronavirus di un membro del gruppo squadra lagunare (negativi tutti gli altri), asintomatico e subito posto in isolamento. Lo ha comunicato lo stesso club veneto, che questo pomeriggio sarebbe dovuto scendere in campo alle 14 in casa della Virtus Entella: la gara, quindi, è stata rinviata a sabato 14 novembre, alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega Serie B attraverso una nota ufficiale.