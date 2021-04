Serie B, Empoli-Chievo non si gioca: l'Asl blocca tutto

EMPOLI - Come Juve-Napoli e Lazio-Torino in Serie A, anche in B Empoli-Chievo non verrà disputata. Ci saranno sul campo sia l'arbitro Orsato sia il club gialloblù, non quello toscano, bloccato dall'Asl Centro a causa dei numerosi casi di positività al Coronavirus emersi negli ultimi 15 giorni dopo la gara con l'Entella. All'Empoli è stato vietato lo spostamento per raggiungere lo stadio e giocare il match, in programma alle 15. La squadra è in isolamento e lo resterà fino al 7 aprile.